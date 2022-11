Turquie

Au moins six morts dans un attentat au cœur d’Istanbul

(Istanbul) Un attentat, attribué à « une femme », a visé dimanche le cœur battant d’Istanbul, principale ville et capitale économique de la Turquie, faisant au moins six morts et des dizaines de blessés dans l’artère commerçante très fréquentée d’Istiklal.