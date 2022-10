(Genève) La Chine et la Russie ont perdu un soutien de poids au Conseil des droits de l’homme de l’ONU avec l’éviction mardi du Venezuela, face au Chili et au Costa Rica.

« Grande nouvelle que l’Assemblée générale de l’ONU ait rejeté la candidature du Venezuela à sa réélection au Conseil des droits de l’homme ! », a réagi dans un tweet Louis Charbonneau, le directeur de l’ONG Human Rights Watch aux Nations unies.

Quatorze des 47 sièges que compte cet organe de l’ONU installé à Genève étaient à pourvoir. Ses membres – divisés en groupes régionaux – sont élus par l’Assemblée générale de l’ONU pour une période de trois ans.

En général, chaque groupe régional présélectionne ses candidats, qui sont ensuite soumis au vote de l’Assemblée. La majorité des pays sont donc élus sans problème.

Cette année toutefois, trois pays s’affrontaient au sein des États d’Amérique latine et des Caraïbes – à savoir le Chili, le Costa Rica et le Venezuela – pour tenter de ravir les deux sièges vacants de ce groupe.

À l’issue d’un vote à scrutin secret, et sans discours, c’est le Chili et le Costa Rica qui ont recueilli le plus grand nombre de voix. Le Venezuela n’a obtenu que 88 voix sur 189 votes.

Plusieurs organisations non gouvernementales dont HRW avaient appelé à ne pas voter en sa faveur.

« L’assaut brutal contre les opposants au Venezuela fait que le pays n’est pas qualifié pour devenir membre de l’organe suprême des Nations unies en matière de droits de l’homme », avait fait valoir M. Charbonneau, soulignant que cela aurait miné « la crédibilité de l’ONU ».

Ces derniers mois, le Conseil des droits de l’homme – où la Chine joue désormais un rôle majeur – est apparu comme l’un des plus divisés depuis sa création en mars 2006, avec la présence de quatre des pays membres permanents du Conseil de sécurité : États-Unis, Chine, France et Royaume-Uni.

La Russie était également membre du Conseil début 2022, mais elle l’a quitté au moment où elle en était exclue à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine. Elle dispose toutefois du statut d’observateur et peut donc participer aux débats.

Allemagne, Belgique et Algérie

Le Venezuela a été, aux côtés de Cuba, très actif dans son soutien à Pékin et Moscou.

« Le Venezuela a été un allié constant de la Chine et de la Russie au Conseil – ce qu’il a confirmé une fois de plus la semaine dernière, en s’opposant à la fois à la tenue d’un simple débat sur le rapport du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme sur le Xinjiang et au vote […], demandant un rapporteur spécial pour la situation en Russie », a rappelé auprès de l’AFP Tess McEvoy de l’organisation International Service for Human Rights (ISHR).

Mardi, l’Allemagne et la Belgique ont également gagné un siège au Conseil, ainsi que la Géorgie et la Roumanie. Ces pays ne faisaient toutefois face à aucun autre candidat dans leur groupe régional respectif.

Ont également été élus l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Maroc et le Soudan dans le groupe des pays africains.

Dans le groupe des États d’Asie-Pacifique, six pays espéraient remporter l’un des quatre sièges vacants : le Bangladesh, les Maldives, le Vietnam et le Kirghizistan ont été élus.

Le Conseil des droits de l’homme a pris la succession en 2006 de la Commission des droits de l’homme, dissoute après près de 60 ans d’existence.

Elle avait été discréditée par la présence en son sein de plusieurs pays peu connus pour leur respect des droits de l’homme et par des marchandages politiques, des critiques auxquels le Conseil fait désormais également face.

Une des innovations du Conseil est toutefois l’examen systématique de la situation de chacun des pays membres de l’ONU, un moyen d’échapper à l’accusation de partialité dont souffrait la Commission.