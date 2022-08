Arabie saoudite et Émirats arabes unis

Les États-Unis vendent pour 5 milliards de défense antimissile

(Washington) Les États-Unis ont annoncé mardi avoir approuvé la vente à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis de systèmes de défense antimissile Patriot et THAAD pour plus de 5 milliards de dollars.