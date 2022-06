Entre célébrations et inquiétudes pour les droits civiques à la fierté LGBTQ+

(New York) Les commémorations de la fierté LGBTQ+ qui semblent parfois être des fêtes de la victoire pour les droits civiques sont maintenant aux prises avec un environnement de batailles législatives et de rhétoriques intensifiées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La décision de la Cour suprême sur l’avortement fait également craindre des pertes de droits pour la communauté.