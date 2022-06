Une vague de chaleur exceptionnelle se déploie sur la France

(Paris) 35 à 39 °C, voire 40 °C par endroits : la vague de chaleur exceptionnelle et précoce qui va frapper la France jusqu’au week-end arrive dès mardi de façon inhabituelle pour la saison, un avant-goût d’un climat futur aux conséquences humaines et économiques de plus en plus coûteuses.