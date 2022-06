L’occupant, un documentaire de 24 minutes fait à partir de vidéos récupérées sur le téléphone d’un militaire russe, a été vu des millions de fois sur l’internet. « Il est important que les journalistes disent la vérité sur le crime de Poutine », note son réalisateur, le journaliste ukrainien Mykhailo Tkach, en entrevue avec La Presse.

Nicolas Bérubé La Presse

Journal d’un militaire

C’est le journal vidéo de Iouri Chalaïev, un lieutenant âgé de 23 ans qui aime filmer toutes sortes d’évènements de sa vie avec son téléphone. Une vidéo le montre chez lui, en Russie, au début de l’année 2022, en train d’offrir un vélo à sa fille pour son anniversaire. On le voit se soûler avec ses amis, fêter avec son oncle pratiquement ivre mort, accélérer le plus vite possible dans la voiture d’un ami… La vie insouciante et banale d’un pan de la jeunesse russe.

photo tirée de YouTube Iouri Chalaïev, lieutenant russe âgé de 23 ans

Invasion de l’Ukraine

Les vidéos prennent une tournure plus dramatique le 3 mars. C’est à cette date que Iouri Chalaïev est envoyé dans la région du Donbass, pour prendre part à l’invasion de l’Ukraine ordonnée par le Kremlin. Aux commandes d’un blindé avec plusieurs compagnons blessés, il se plaint du manque de ressources. « Nous avons attaqué et maintenant nous n’avons plus d’armes », dit-il à la caméra, qu’il utilise en dépit de l’interdiction aux militaires d’utiliser leur téléphone portable dans les zones de combat. Pris dans une contre-attaque ukrainienne, Iouri Chalaïev continue sa narration. « Nous sommes des morceaux de viande parce que le canon ne fonctionne pas », se plaint-il, donnant malgré lui une voix et un visage à l’improvisation de l’armée russe en Ukraine. Quelques jours plus tard, Iouri Chalaïev a été arrêté et fait prisonnier par l’armée ukrainienne.

Les mains de Poutine

Le contenu de ce téléphone est arrivé entre les mains du journaliste ukrainien Mykhailo Tkach, chef de la cellule d’enquête du journal en ligne Ukraïnska Pravda. Ce dernier ne veut pas dévoiler comment il est entré en possession des images, mais après une discussion avec la rédaction sur la justesse et l’éthique de les utiliser, M. Tkach a décidé de réaliser un minidocumentaire vidéo sur la vie de ce militaire. « D’un point de vue humain, ç’a été difficile pour moi de travailler sur cette histoire – personne n’a la vie facile en Ukraine actuellement, explique M. Tkach en entrevue avec La Presse. Beaucoup de mes collègues ont été tués pendant la guerre, plusieurs personnes que je connais ont été tuées par les troupes russes. Mais les citoyens de tout pays ont le droit de savoir qui sont les mains utilisées par Poutine pour commettre ces crimes. » Certaines images violentes ont été floutées au montage.

photo fournie par Mykhailo Tkach Mykhailo Tkach, chef de la cellule d’enquête du journal en ligne Ukraïnska Pravda

3,3 millions de vues

Mis en ligne le mois dernier, L’occupant, qui dure 24 minutes et est en russe avec des sous-titres anglais, a déjà été vu plus de 3,3 millions de fois sur YouTube. Son auteur a dit espérer que sa vidéo crue, sans musique, sans artifice dramatique ou narration, soit populaire en Russie. « Je veux que les militaires russes voient à quoi ils ressemblent vraiment. Si davantage de militaires russes, après avoir vu ce film, sont enclins à refuser de commettre des crimes contre mon pays et mon peuple en participant à cette guerre, ce sera en partie parce qu’ils ont été exposés à des informations réelles qui n’existent pas dans la réalité inventée par la télévision russe. » À ce sujet, l’un des rares personnages à tenir un discours intéressant à l’écran est un vieil homme de Tchétchénie qui dit sa façon de penser au jeune lieutenant russe et, par l’entremise de ce documentaire, à tous ses compatriotes qui le visionneront.

Pas d’interview

Questionné sur son désir d’interviewer un jour Iouri Chalaïev, dont il connaît maintenant le quotidien, M. Tkach a signalé qu’il n’y voyait aucun intérêt. « Je ne pense pas qu’une interview avec cette personne serait intéressante. Ces soldats ne savent pas ou disent qu’ils ne savent pas pourquoi ils font ça. » Même s’il se dit impartial dans son travail, Mykhailo Tkach est conscient du fait que le sujet principal du documentaire avait comme mission de détruire son pays et de tuer ses habitants, dont des dizaines de milliers sont morts depuis le 24 février. « Un missile russe est passé au-dessus de mon père pendant qu’il se rendait au travail. Un autre a frappé à un kilomètre de chez mes parents. Il est important que les journalistes disent la vérité sur la guerre, ce crime de Poutine, de la Russie et des soldats russes – peu importe à quel point la vérité est terrible. »