Bilan de 2021

Plus de 3000 migrants sont morts en mer en route vers l’Europe

(Genève) Plus de 3000 migrants tentant de rejoindre l’Europe sont morts en mer l’année dernière, deux fois plus qu’en 2020, a indiqué vendredi l’ONU qui veut des « alternatives » à ces fuites désespérées et dangereuses.