Le porte-conteneurs Ever Forward, de la société Evergreen – dont le porte-conteneurs Ever Given avait bloqué le canal de Suez durant plusieurs jours l’an dernier – est actuellement bloqué à Pasadena, dans la baie de Chesapeake, au Maryland. Il doit donc être déchargé dans le but de le libérer de sa fâcheuse position. L’opération est prévue pour durer encore quelques jours.