PHOTO ALTAF QADRI, ASSOCIATED PRESS

Un Indien de confession musulmane regarde à travers une tente parasol mise en place pour les fidèles près de la mosquée Jama Masjid, à New Delhi, à l’occasion du premier vendredi du mois sacré du ramadan. Le mois le plus sacré de l’islam est une période de prière intense, d’autodiscipline, de jeûne de l’aube au crépuscule et de festins nocturnes.