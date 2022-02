(Paris) Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Agence France-Presse

Inquiétude face aux déchets médicaux (OMS)

La montagne de déchets médicaux liés à la COVID-19 pose des risques pour la santé et l’environnement, a indiqué mardi l’OMS, qui appelle à prendre des mesures pour réduire notamment l’utilisation des gants.

Le Danemark, 1er pays de l’UE à lever toutes ses restrictions

En dépit de l’omniprésence de la COVID-19, le Danemark devient mardi le premier pays de l’Union européenne à lever toutes ses restrictions, s’estimant en mesure de le faire grâce à sa forte couverture vaccinale et à la moindre sévérité du variant Omicron.

Après une première tentative de deux mois entre septembre et novembre, masques, passe sanitaire et ouvertures réduites des bars et des restaurants vont redevenir de l’histoire ancienne dans le royaume nordique. De très rares restrictions restent en vigueur à l’entrée dans le pays, seulement pour les voyageurs non vaccinés arrivant d’un pays en dehors de l’espace Schengen.

Allègement des contraintes en France

Après d’autres pays européens, la France va commencer mercredi à lever les restrictions liées à la COVID-19 malgré un nombre de contaminations toujours très haut.

Désormais le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public assis (stades, établissements culturels…) seront abandonnées et le télétravail ne sera plus obligatoire, mais seulement recommandé.

Dans le pays, la hausse du nombre de personnes hospitalisées et admises en réanimation se poursuit, selon les autorités sanitaires. Lundi, quelque 32 374 patients étaient à l’hôpital avec un diagnostic COVID-19 (contre 29 748 il y a sept jours et 31 536 dimanche).

JO-2022 : le CIO table sur 30 % à 50 % de spectateurs

Le Comité international olympique (CIO) espère que les sites de compétitions des Jeux de Pékin (4-20 février) seront remplis entre 30 % et 50 % de leur capacité grâce aux invitations destinées à compenser la décision de ne pas vendre de billets au grand public.

Les organisateurs chinois ont renoncé, le 17 janvier, à vendre des tickets au grand public, en raison de la situation épidémique, tout en promettant d’accueillir des spectateurs sur invitation. En septembre, ils avaient déjà interdit la présence de spectateurs venant de l’étranger.

Japon : Mondiaux de natation reportés à l’été 2023

Les prochains Championnats du monde de natation en grand bassin, organisés à Fukuoka (Japon), ont été reportés une nouvelle fois, de mai 2022 à juillet 2023, en raison de « la situation pandémique et des mesures actuellement en vigueur au Japon », annonce la Fédération internationale de natation (FINA) dans un communiqué mardi.

Plus de 5,67 millions de morts

La pandémie a fait officiellement au moins 5 671 154 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP mardi à 6 h.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (886 687), devant le Brésil (627 138), l’Inde (496 242) et la Russie (332 012).

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.