(Paris) Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Agence France-Presse

JO d’hiver : la Chine s’attend à des infections

Les autorités chinoises ont déclaré jeudi être prêtes à faire face à des foyers épidémiques lors de Jeux olympiques d’hiver de Pékin (4-20 février 2022), avec des hôpitaux désignés où envoyer les athlètes déclarés positifs.

La Chine, qui suit depuis le milieu de l’année dernière une stratégie « zéro COVID-19 » - restrictions strictes aux frontières, confinements localisés, longues quarantaines et traçage - réussit officiellement à maintenir des taux d’infection à un niveau très faible.

Les 13 millions d’habitants de la ville de Xi’an, dans le nord de la Chine, ont débuté jeudi un confinement à domicile, les autorités voulant contenir un foyer épidémique à six semaines des JO.

Retour du masque à l’extérieur

Après l’Espagne, qui a rétabli jeudi le port du masque obligatoire à l’extérieur, la Grèce a annoncé que le port du masque serait obligatoire en intérieur comme à l’extérieur pendant les fêtes de fin d’année.

L’Espagne, l’une des championnes mondiales de la vaccination, avait enregistré mercredi un nouveau record de cas en 24 heures.

En France, le président Emmanuel Macron a de nouveau appelé les Français à pratiquer des tests ou autotests avant les fêtes.

Plus de 100 millions de cas sur le continent américain

Le nombre de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie a dépassé les 100 millions sur l’ensemble du continent américain, selon l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). Plus de la moitié (51 millions) ont été signalés aux États-Unis et 22 millions au Brésil.

Selon l’OPS, la majorité des pays sur le continent américain auront atteint ou dépassé d’ici la fin de l’année l’objectif fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 40 % de la population éligible vaccinée. Mais certains pays comme Haïti, le Guatemala ou la Jamaïque devraient ne pas y parvenir.

Omicron : AstraZeneca veut rassurer sur son vaccin

Le laboratoire pharmaceutique Astrazeneca affirme jeudi qu’une troisième dose de son vaccin contre la COVID-19 augmente « significativement » le niveau d’anticorps contre le variant Omicron, citant une étude clinique.

Le géant anglo-suédois annonce parallèlement que son cocktail d’anticorps à longue action Evusheld pour la prévention de la COVID-19 « garde son activité de neutralisation contre le variant Omicron », d’après deux études.

Plusieurs études récentes, faites en laboratoire, montrent que le taux d’anticorps baisse face à Omicron chez des vaccinés avec Pfizer/BioNTech, Moderna, et plus encore AstraZeneca ou le vaccin chinois Sinovac.

Pfizer/BioNTech et Moderna ont également annoncé récemment qu’une dose de rappel semblait relancer nettement l’immunité par anticorps, mais les données manquent pour savoir combien de temps dure cette protection.

Plus de 5,37 millions de morts

La pandémie a fait au moins 5 376 527 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 6 h.

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts depuis janvier 2020 sont les États-Unis (812 069), le Brésil (618 091), l’Inde (478 759) et la Russie (301 271). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.