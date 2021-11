Afrique

Des bijoux datant de 142 000 à 150 000 années retrouvés

(Rabat) Des parures vieilles d’« entre 142 000 et 150 000 ans », de ce fait considérées comme « les plus anciennes au monde », ont été découvertes au Maroc, non loin de la station balnéaire d’Essaouira, ont annoncé jeudi des responsables gouvernementaux et paléontologues.