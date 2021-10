Plus de 243 972 710 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Plus de 4 952 000 morts dans le monde

(Paris) « La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4 952 390 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 6 h HAE.

Plus de 243 972 710 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de lundi, 6087 nouveaux décès et 385 676 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1371 nouveaux morts, la Russie (1106) et l’Ukraine (734).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 737 316 décès pour 45 545 583 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 605 804 morts et 21 735 560 cas, l’Inde avec 455 068 morts (34 202 202 cas), le Mexique avec 286 496 morts (3 784 448 cas), et la Russie avec 232 775 morts (8 316 019 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 607 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Bosnie (347), la Macédoine du Nord (339), la Bulgarie (332), le Monténégro (330) et la Hongrie (316).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient mardi à 6 h HAE 1 515 695 décès pour 45 754 384 cas, l’Europe 1 379 401 décès (72 857 142 cas), l’Asie 864 488 décès (55 552 795 cas), les États-Unis et le Canada 766 071 décès (47 244 449 cas), l’Afrique 217 101 décès (8 474 562 cas), le Moyen-Orient 206 950 décès (13 843 796 cas), et l’Océanie 2684 décès (245 582 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

La pandémie repart à la hausse en Europe

Alors que la pandémie stagnait en Europe depuis début août, la région connait depuis début octobre un rebond épidémique tant en nombre de cas que de décès, selon un comptage de l’AFP établi à partir de bilans officiels.

Durant les 7 derniers jours, quelque 1 672 000 cas ont été enregistrés dans la région, soit 18 % de plus que la semaine précédente.

Quelque 3120 décès quotidiens ont été enregistrés en moyenne sur la semaine écoulée, en augmentation de 16 % sur une semaine. Plus d’un tiers des décès recensés en Europe le sont actuellement en Russie (1051 morts en moyenne chaque jour), suivie par l’Ukraine (485) et la Roumanie (420).

La ville chinoise de Lanzhou confinée

Les autorités chinoises ont imposé mardi un confinement à la ville de Lanzhou (nord-ouest) et ses quatre millions d’habitants, en raison d’un rebond des cas, à une centaine de jours des JO d’hiver de Pékin. Tous les quartiers résidentiels vont être soumis à une « gestion fermée » et à un strict contrôle des déplacements.

« Pertes massives » pour les aéroports européens

Les aéroports européens ont vu leur dette exploser de 200 % par rapport aux niveaux d’avant la crise sanitaire et nombre d’entre eux vont à nouveau subir des pertes « massives » cette année, a prévenu mardi ACI Europe.

L’organisation a estimé que le nombre de passagers transitant par ces installations cette année serait encore en retrait de 60 % par rapport à 2019, puis de 32 % en 2022, le retour à la fréquentation d’avant-crise n’étant pas attendu avant début 2025.

Hong Kong durcit les restrictions d’entrée

Hong Kong va encore durcir ses restrictions d’entrée, déjà parmi les plus strictes du monde, pour s’aligner avec la Chine en matière de lutte contre la COVID-19, a annoncé mardi la dirigeante du territoire, Carrie Lam.

USA : examen du vaccin de Pfizer pour les 5 à 11 ans

Des experts américains doivent examiner mardi le vaccin de Pfizer pour les 5 à 11 ans et, sauf surprise, ouvrir la voie à la vaccination très prochaine de quelque 28 millions d’enfants aux États-Unis.

Un comité consultatif de l’Agence américaine des médicaments (FDA), composé de scientifiques indépendants, doit se réunir toute la journée pour passer en revue les données fournies par le laboratoire. L’avis de ces experts constitue une étape cruciale du processus d’autorisation aux États-Unis, car il est rare que la FDA ne le suive pas.

Médicament Merck : Paris commande 50 000 doses

La France a commandé 50 000 doses de la pilule anti-COVID-19 19 du laboratoire américain Merck, a annoncé mardi le ministère de la Santé, alors que les autorités sanitaires européennes examinent ce traitement qui pourrait être crucial dans la lutte contre l’épidémie.

Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, l’OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.