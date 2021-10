PHOTO ABBAS MOMANI, AFP

Salah Hamouri, avocat franco-palestinien et chercheur de terrain pour ADDAMEER (Conscience), une organisation non gouvernementale palestinienne qui œuvre en faveur des prisonniers politiques palestiniens détenus dans les prisons israéliennes et palestiniennes. ADDAMEER et cinq autres ONG palestiniennes ont été inscrites par Israël sur sa liste noire d’organisations « terrorristes » et a annulé le statut de résident permanent de Me Hamouri. Ces décisions israéliennes ont a été vivement critiquée par l’Autorité palestinienne et des organisations internationales.