Asie et Océanie

Inondations et glissements de terrain

Près de 200 morts en Inde et au Népal

(New Delhi) Près de 200 personnes sont mortes après plusieurs jours d’inondations massives et de glissements de terrain dévastateurs en Inde et au Népal, qui ont enseveli des familles entières dans leurs maisons, selon les autorités jeudi, tandis que les prévisions annoncent de nouvelles pluies violentes.