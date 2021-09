Les États-Unis vont vendre huit sous-marins nucléaires à l’Australie, qui a annulé l’achat de 12 sous-marins diésel-électriques français. Cela a déclenché une crise de confiance d’une intensité rarement vue entre Paris et Washington. Ci-haut, le sous-marin français Améthyste en route vers la base américaine New London, à Groton, au Connecticut le 17 septembre 2021, juste avant l’avant l’annonce de l’entente entre les États-Unis et l’Australie.

(Paris) Emmanuel Macron et Joe Biden ont promis mercredi lors d’un appel téléphonique de restaurer la confiance entre France et États-Unis après la crise des sous-marins australiens, qui aurait pu être évitée par « des consultations ouvertes » en amont, selon un communiqué commun de l’Élysée et de la Maison-Blanche.

« Des consultations ouvertes entre alliés sur les questions d’intérêt stratégique pour la France et les partenaires européens auraient permis d’éviter cette situation. Le Président Biden a fait part de son engagement durable à ce sujet », indique le communiqué.

PHOTO KEVIN LAMARQUE, ARCHIVES REUTERS La rencontre entre les présidents français et américain a été moins cordiale que la dernière fois. Ci-haut, Emmanuel Macron et Joe Biden se serrant la main lors d’une réunion en marge du sommet du G7 à a Carbis Bay, en Cornouailles, en Angleterre, le 12 juin 2021.

En conséquence, les deux chefs d’État américain et français, qui se rencontreront « en Europe à la fin du mois d’octobre », ont « décidé de lancer un processus de consultations approfondies visant à mettre en place les conditions garantissant la confiance et à proposer des mesures concrètes pour atteindre des objectifs communs ».

Dans ce contexte d’apaisement, l’ambassadeur français aux États-Unis, Philippe Etienne, va retourner à Washington « la semaine prochaine », a décidé Emmanuel Macron.

Paris avait annoncé vendredi le rappel des ambassadeurs aux États-Unis et en Australie, une décision sans précédent vis-à-vis de deux alliés historiques, après le torpillage d’un mégacontrat de sous-marins français à Canberra.

Joe Biden a par ailleurs affirmé qu’il était « nécessaire que la défense européenne soit plus forte et plus performante » pour contribuer à la sécurité transatlantique et compléter « le rôle de l’OTAN ».

Les États-Unis « réaffirment que l’engagement de la France et de l’Union européenne dans la région indopacifique revêt une importance stratégique », ajoute le communiqué publié six jours après le déclenchement de la crise diplomatique la plus grave entre les États-Unis et la France depuis le « non » français à la guerre d’Irak en 2003.

« Dialogue inexistant » à l’OTAN

Malgré ce communiqué, l’annonce d’un partenariat stratégique entre les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni, au détriment d’un contrat de sous-marins français conclu avec Canberra, témoigne d’un « dialogue politique inexistant au sein de l’alliance Atlantique », a jugé mercredi la ministre française des Armées, tout en assurant que Paris comptait rester au sein de l’OTAN.

« L’attitude des États-Unis à l’égard du programme de sous-marins est une nouvelle illustration du constat que nous faisons depuis des mois : aujourd’hui, le dialogue politique est inexistant au sein de l’alliance Atlantique », a-t-elle déploré lors d’une séance de questions au Sénat, citant également « le retrait précipité d’Afghanistan, de façon non concertée ».

Plusieurs opposants politiques au président Emmanuel Macron ont appelé à la sortie du commandement intégré de l’OTAN, une organisation que le président français avait vivement critiqué en disant qu’elle était en état de « mort cérébrale ».

« Cela vaut-il de claquer la porte de l’OTAN ? Je ne le crois pas », a-t-elle ajouté.

Pour autant, « la raison d’être de l’OTAN ce n’est pas la confrontation avec la Chine, c’est la sécurité transatlantique », et la « révision du concept stratégique de l’Alliance » prévue lors d’un prochain sommet à Madrid « nous permettra de le clarifier et de le faire en cohérence avec la boussole stratégique européenne pour renforcer l’Europe de la défense ». « Être allié ce n’est pas être otage des intérêts de l’autre », a-t-elle conclu.

« C’est une rupture de confiance » entre alliés, a insisté mercredi Mme Parly.