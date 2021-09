États-Unis

La maison du Confédéré Robert E. Lee rouvre avec un récit plus nuancé

La réouverture de Arlington House, une propriété surplombant la capitale américaine où Robert E. Lee a vécu avant de prendre la tête de l'armée confédérée pendant la guerre de Sécession, raconte désormais l’histoire des esclaves qui vivaient sur la propriété, et non plus seulement celle de leurs maîtres blancs.