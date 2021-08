Avec la quatrième vague de COVID-19, de nombreux pays doivent revoir leur plan d’action face au variant Delta, qui s’avère plus contagieux, provoquant du même coup une hausse du nombre d’hospitalisations, particulièrement chez les personnes qui n’ont pas été vaccinées. Tour d’horizon en sept étapes.

Éric-Pierre Champagne La Presse

États-Unis

PHOTO KENZO TRIBOUILLARD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La Food and Drug Administration a officiellement approuvé, lundi, le vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19.

La Food and Drug Administration a officiellement approuvé, lundi, le vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. La nouvelle pourrait convaincre de nombreux récalcitrants qui disaient ne pas avoir confiance dans un produit qui bénéficiait d’une autorisation d’urgence depuis décembre 2020. Le jour même, le Pentagone a annoncé que tous les membres des Forces armées devraient être vaccinés. La Ville de New York a aussi décrété, lundi, que le personnel des écoles, dont les enseignants, devrait avoir reçu au moins une dose avant le 27 septembre. À ce jour, 61 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin, une proportion jugée nettement insuffisante par les autorités.

Israël

PHOTO MENAHEM KAHANA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Jeune garçon israélien subissant un test de dépistage de la COVID-19, à Jérusalem

Pour faire face à la hausse du nombre de contaminations causées par le variant Delta, des kiosques de vaccination feront leur apparition dans les écoles israéliennes à compter du 1er septembre. Le gouvernement en a fait l’annonce lundi dans l’espoir d’encourager notamment les adolescents de 12 à 15 ans à se faire vacciner avec l’autorisation des parents. Les écoles devront s’assurer qu’au moins 70 % des élèves d’une classe auront été vaccinés, faute de quoi les cours se tiendront en ligne. Un peu plus de 5,4 millions d’Israéliens ont déjà reçu deux doses, soit 58 % de la population.

Iran

PHOTO VAHID SALEMI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des Iraniens en attendent de recevoir leur vaccin anti-COVID-19 dans un centre d’achat de Téhéran.

Dimanche, l’Iran a connu sa journée la plus meurtrière, avec 684 morts liées à la COVID-19. Face au variant Delta, plus contagieux, le pays pourrait être particulièrement vulnérable alors que seulement 5,8 millions de personnes ont reçu deux doses sur une population de 83 millions d’habitants. Les autorités viennent de lever des mesures de restrictions, qui comprenaient l’interruption des activités économiques non essentielles, mais ont maintenu l’interdiction de voyager d’une province à l’autre jusqu’au 27 août. De l’aveu même de plusieurs responsables iraniens, les statistiques officielles sous-estiment largement le nombre de cas et de morts au pays.

Indonésie

PHOTO ANTARA FOTO, ARCHIVES REUTERS Des travailleurs de la santé indonésiens ont pris part à une cérémonie marquant le 76e anniversaire de l’indépendance du pays, à Jakarta, le 17 août dernier.

Pour la première fois depuis la mi-juin, l’Indonésie a rapporté lundi moins de 10 000 nouveaux cas quotidiens de COVID-19. Une rare bonne nouvelle dans un pays de 270 millions d’habitants où seulement 11 % de la population est pleinement vaccinée. Le virus a particulièrement frappé les enfants, faisant plus de 1200 victimes, particulièrement en juin et en juillet. Depuis la mi-juillet, le nombre de nouveaux cas a cependant chuté de 78 % alors que le taux de vaccination s’améliorait.

Royaume-Uni

PHOTO JUSTIN TALLIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Personnes prenant part au Festival Kaleidoscope, à Londres, à la fin du mois de juillet

Au Royaume-Uni, les experts craignent une hausse du nombre des cas provoqués par le variant Delta à une semaine de la rentrée scolaire. Tous les indicateurs sont d’ailleurs à la hausse depuis la fin de juillet, en ce qui concerne tant les nouveaux cas que les hospitalisations ou les décès. Lundi, les nouvelles contaminations ont grimpé de 13 % par rapport à la semaine précédente. Ce même jour, les autorités ont aussi annoncé que 4700 personnes qui avaient assisté à un festival de musique à Cornwall (ou qui avaient été en contact avec une personne présente) avaient été infectées par le virus.

Nouvelle-Zélande

PHOTO PRAVEEN MENON, ARCHIVES REUTERS Rue déserte à Wellington, capitale néo-zélandaise, en raison du confinement imposé par les autorités sanitaires

Le variant Delta force les autorités à revoir leur stratégie en Nouvelle-Zélande, pays qui n’a enregistré que 26 morts depuis le début de la pandémie. L’objectif « zéro COVID-19 » pourrait être mis à mal avec ce nouveau variant beaucoup plus contagieux. Le confinement en vigueur sera d’ailleurs prolongé avec la hausse du nombre de nouveaux cas qui frappe l’île, où seulement 20 % de la population a reçu deux doses de vaccin. Lundi, 35 nouveaux cas ont été détectés, portant le total actuel à 107, alors que les autorités estiment que le pic lié au variant Delta n’a pas encore été atteint.

Mexique

PHOTO FERNANDO LLANO, ARCHIVES ASSOACITED PRESS Une infirmière s’occupe d’un patient atteint de la COVID-19 dans un hôpital de Mexico

Au cours des deux dernières semaines, le nombre de nouvelles infections a augmenté de 14 % au Mexique, alors que le nombre de morts a connu une hausse de 47 % dans l’un des pays les plus durement frappés par le virus. Cependant, de l’aveu même de responsables gouvernementaux, le nombre réel de cas pourrait être plus élevé, jusqu’à 60 % de plus que les chiffres évoqués, estime-t-on. Au cours des dernières semaines, le Mexique a enregistré en moyenne 19 000 nouveaux cas par jour. Seulement 24 % de la population est pleinement vaccinée dans ce pays de 128 millions d’habitants.

Sources : The Guardian, The New York Times, Agence France-Presse, Reuters