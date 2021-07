Europe

« Protéger le droit d’informer »

Journalistes agressés par des antivaccins : Reporters sans frontière proteste

(Paris) L’ONG Reporters sans frontières (RSF) a appelé mercredi à « protéger le droit d’informer », alors qu’au « moins sept journalistes ont été agressés et d’autres menacés » pendant des manifestations contre le passeport sanitaire et autres restrictions en France, en Italie, en Espagne et en Slovaquie.