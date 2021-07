Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Indonésie (notre photo) avec 1566 nouveaux morts, le Brésil (1412) et la Russie (795).

Plus de 4 139 000 morts dans le monde

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4 139 040 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 6 h.

Agence France-Presse

Plus de 192 534 990 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de jeudi, 8918 nouveaux décès et 566 275 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Indonésie avec 1566 nouveaux morts, le Brésil (1412) et la Russie (795).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 610 177 décès pour 34 281 865 cas recensés, selon le comptage de l’Université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 547 016 morts et 19 523 711 cas, l’Inde avec 419 470 morts (31 293 062 cas), le Mexique avec 237 626 morts (2 709 739 cas), et le Pérou avec 195 547 morts (2 099 522 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 593 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (311), la Bosnie (295), la République tchèque (283) et la Macédoine du Nord (263).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient vendredi matin 1 350 800 décès pour 39 904 663 cas, l’Europe 1 192 243 décès (57 132 823 cas), l’Asie 639 858 décès (43 275 345 cas), les États-Unis et le Canada 636 703 décès (35 706 962 cas), l’Afrique 161 585 décès (6 371 486 cas), le Moyen-Orient 156 557 décès (10 069 896 cas), et l’Océanie 1294 décès (73 824 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.