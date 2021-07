International

Logiciel espion Pegasus

Le dalaï-lama et son entourage visés

Les révélations sur le logiciel espion Pegasus continuent de s’accumuler. Après Emmanuel Macron et la princesse Latifa, c’était au tour jeudi du dalaï-lama et de son entourage de s’ajouter à la liste des centaines de journalistes et de personnalités publiques ciblées à l’aide de l’outil conçu par la firme israélienne NSO, a révélé le journal britannique The Guardian.