(Genève) L’OMS a réitéré vendredi qu’elle ne pouvait, faute de « données adéquates », faire de recommandation sur un changement de vaccin anti-COVID-19 entre deux doses pour les moins de 55 ans qui ont reçu une première dose d’AstraZeneca.

Agence France-Presse

« Il n’y a pas de données adéquates pour dire si c’est quelque chose qui peut être fait » et donc les experts de l’organisation ont conclu « que l’interchangeabilité des vaccins n’est pas quelque chose qu’ils pouvaient recommander à ce stade », a déclaré Margaret Harris, porte-parole de l’OMS, lors du briefing régulier de l’ONU à Genève.

Elle a rappelé que c’était la position adoptée par le Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) sur la vaccination en février au moment de la publication de ses recommandations sur le vaccin anti-COVID-19 d’AstraZeneca et avant des informations sur un lien possible entre ce sérum et des effets secondaires très rares.

Elle a aussi souligné que ces scientifiques avaient alors appelé à faire des recherches spécifiques sur l’interchangeabilité des vaccins anti-COVID-19.