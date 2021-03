Plus de 120 667 410 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2 671 720 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 120 667 410 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. Ce nombre est inférieur à celui transmis mardi, une erreur de saisie ayant conduit à une surestimation mardi.

La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de mardi, 10 149 nouveaux décès et 491 222 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 2841 nouveaux morts, les États-Unis (1242) et l’Italie (502).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 536 922 décès pour 29 549 556 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 282 127 morts et 11 603 535 cas, le Mexique avec 195 119 morts (2 169 007 cas), l’Inde avec 159 044 morts (11 438 734 cas), et le Royaume-Uni avec 125 690 morts (4 268 821 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 223 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Belgique (195), la Slovénie (190), le Royaume-Uni (185) et le Monténégro (183).

L’Europe totalisait mercredi à 7 h 904 677 décès pour 40 352 969 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 725 270 décès (22 991 917 cas), les États-Unis et le Canada 559 436 décès (30 464 251 cas), l’Asie 263 976 décès (16 749 606 cas), le Moyen-Orient 108 978 décès (6 020 085 cas), l’Afrique 108 420 décès (4 054 928 cas), et l’Océanie 963 décès (33 661 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Johnson & Johnson recommandé même pour les variants (OMS)

Le vaccin anti-COVID-19 de Johnson & Johnson est recommandé même dans les pays où circulent les variants du coronavirus plus contagieux, ont indiqué mercredi les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Vaccination : le gouvernement britannique appelle à « rester calme »

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a appelé mercredi à rester calme et continuer le déploiement du vaccin d’AstraZeneca, assurant qu’il n’y avait pas de preuves qu’il provoque la formation de caillots sanguins.

La Papouasie demande des doses de vaccin en urgence

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a averti mercredi que la vague actuelle de contaminations allait s’amplifier dans les prochaines semaines, et a imploré AstraZeneca de livrer en urgence à l’archipel un million de doses de son vaccin.

L’Australie a demandé mercredi à AstraZeneca et à l’Union européenne d’avoir accès en urgence à un million de doses du vaccin qu’elle a achetées pour les fournir à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui ont été bloquées par l’Italie.

Palestiniens : arrivée des premiers vaccins Covax

Les Palestiniens ont reçu mercredi leur première livraison de vaccins anticoronavirus du dispositif Covax destiné aux régions défavorisées.

France : décisions attendues face à la 3e vague

Un an jour pour jour après le premier confinement en France, le président Emmanuel Macron doit trancher mercredi face à la « troisième vague » de l’épidémie et une vaccination freinée par les doutes sur AstraZeneca.

Le premier ministre Jean Castex a préparé les esprits mardi, déclarant que « le moment est venu pour envisager des dispositions » pour la région parisienne. Plusieurs agglomérations françaises sont déjà confinées le week-end.

Philippines : fermeture des frontières

Les Philippines vont fermer leurs frontières aux étrangers à partir de samedi et réduire le nombre de leurs ressortissants autorisés à entrer dans le pays, en raison d’une recrudescence des cas d’infections.

Asie du Sud : hausse de la mortalité infantile

La pandémie pourrait avoir indirectement contribué à augmenter la mortalité infantile en Asie du Sud en 2020, avec 228 000 décès d’enfants supplémentaires, ainsi que 11 000 décès maternels et 3,5 millions de grossesses non désirées, selon une étude commandée par l’UNICEF.