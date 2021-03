États-Unis

Biden face à la « crise » de la frontière sud

Dès son premier jour à la Maison-Blanche, Joe Biden s’est attelé à la tâche de démanteler les politiques jugées inhumaines de Donald Trump à la frontière sud. Au même moment, son administration a exhorté les migrants d’Amérique centrale à rester à la maison, afin de lui donner le temps de mettre en place un nouveau système d’accueil. Peine perdue : après avoir augmenté de plus de 100 % entre janvier et février, selon des données gouvernementales, l’afflux de familles et d’enfants migrants à la frontière sud menace désormais de replonger la région dans une crise, si ce n’est déjà fait. État des lieux.