Un an après Soleimani et avec Trump sur le départ, l’Irak redoute le pire

(Bagdad) Un an après l’assassinat par Washinton du général iranien Qassem Soleimani et de l’Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis, les Irakiens redoutent un nouvel affrontement américano-iranien dans leur pays plus polarisé que jamais et où Donald Trump peut encore mener un baroud d’honneur.