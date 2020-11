Stéphane Laporte Chronique

L’Amérique compte

Ça fait quatre jours et trois nuits. Quatre jours et trois nuits ! Que je suis devant mes écrans. Le plus grand à CNN, les deux autres à Fox et à CNBC. Parfois, je zappe à RDI et à LCN. Je ne mange plus, je ne dors plus, je ne respire plus. Je regarde l’élection présidentielle américaine. Je me sens comme Yvon Deschamps dans son monologue « Cable TV ». Le gars qui vient de se faire poser le câble et qui regarde la télé, sans arrêt, jusqu’à ce qu’on vienne le débrancher, parce qu’il n’est pas allé travailler pour le payer. On veut pas le savoir, on veut le voir !