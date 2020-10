COVID-19

La Belgique resserre son confinement pour six semaines

(Bruxelles) La Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le plus, a décidé un « confinement plus sévère » pendant six semaines, évoquant « des mesures de la dernière chance » pour tenter de ralentir la pandémie, a annoncé vendredi le premier ministre Alexander De Croo.