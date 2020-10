PHOTO CZAREK SOKOLOWSKI, ASSOCIATED PRESS

(Genève) L’hémisphère Nord se trouve à un « moment critique » de la pandémie de COVID-19, a averti le patron de l’OMS vendredi, jugeant qu’un trop grand nombre de pays enregistrent une progression exponentielle des cas.

Agence France-Presse

« Nous sommes à un moment critique de la pandémie, en particulier dans l’hémisphère Nord », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus en conférence de presse.

« Un trop grand nombre de pays connaissent une augmentation exponentielle des cas de COVID-19 et cela conduit maintenant à ce que les hôpitaux et les unités de soins intensifs soient proches ou aient dépassé leurs limites de capacité et nous ne sommes qu’en octobre », a-t-il ajouté.

Il a estimé que « les prochains mois vont être très difficiles » alors que « certains pays se trouvent sur une voie dangereuse ».

Au cours des dernières 24 heures, près de la moitié des cas enregistrés dans le monde l’ont été en Europe, a détaillé la responsable de la gestion de la pandémie à l’OMS, la docteure Maria Van Kerkhove.

Dans plusieurs pays d’Europe, les limites de capacité des hôpitaux vont être atteintes au cours des prochaines semaines, a estimé cette experte.

Nous demandons instamment aux dirigeants de prendre des mesures immédiates, afin d’éviter d’autres décès inutiles, l’effondrement des services de santé essentiels et la fermeture des écoles. Comme je l’ai dit en février et je le répète aujourd’hui : ceci n’est pas un exercice. Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l’OMS

Le dirigeant de l’agence spécialisée onusienne a estimé que si les gouvernements parviennent à « parfaire leurs systèmes de recherche des contacts et à se concentrer sur l’isolement de tous les cas et la mise en quarantaine des contacts », il sera alors possible d’éviter un confinement généralisé.

« Nous avons vu à maintes reprises dans le monde entier qu’il n’est jamais trop tard pour que les dirigeants agissent et prennent le dessus sur l’épidémie », a-t-il assuré.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 1,1 million de morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre.

Sur l’ensemble du continent européen, le nombre de cas dépasse les 8,2 millions et plus de 258 000 personnes sont mortes de la COVID-19.