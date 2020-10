Professeur décapité en France

Opérations contre la mouvance islamiste et la haine en ligne

(Paris) Au lendemain d’un Conseil de défense et de rassemblements en France, l’exécutif a annoncé lundi une série d’opérations visant la mouvance islamiste et la haine en ligne et promet « une guerre contre les ennemis de la République » après l’assassinat sauvage de Samuel Paty.