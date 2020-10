Plus de 1,1 million de morts dans le monde

(Paris) Plus de 1,1 million de décès dus au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 11 h.

Agence France-Presse

Au total, au moins 1 100 056 morts, pour 38 997 267 cas, ont été déclarées.

Près d’un décès sur cinq a eu lieu aux États-Unis, le pays le plus endeuillé au monde avec 217 798 morts pour 7 985 356 cas. Suivent le Brésil avec 152 460 décès et 5 169 386 cas, l’Inde (112 161 morts, 7 370 468 cas), le Mexique (85 285, 834 910) et le Royaume-Uni (43 293, 673 622).