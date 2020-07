(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 579 938 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 15 h.

Agence France-Presse

Plus de 13 407 780 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 7 264 600 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Depuis le comptage réalisé mardi à 15 h, 5392 nouveaux décès et 214 211 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont le Brésil avec 1300 nouveaux morts, le Mexique (836) et les États-Unis (787).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 136 900 décès pour 3 465 031 cas. Au moins 1 049 098 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 74 133 morts pour 1 926 824 cas, le Royaume-Uni avec 45 053 morts (291 911 cas), le Mexique avec 36 327 morts (311 486 cas), et l’Italie avec 34 997 morts (243 506 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 84 décès pour 100 000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (66), l’Espagne (61), l’Italie (58), et la Suède (55).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83 611 cas (6 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4634 décès (0 nouveau), et 78 693 guérisons.

L’Europe totalisait mercredi à 15 h 203 793 décès pour 2 879 566 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 149 597 décès (3 495 775 cas), les États-Unis et le Canada 145 740 décès (3 573 752 cas), l’Asie 45 518 décès (1 860 260 cas), le Moyen-Orient 21 364 décès (957 272 cas), l’Afrique 13 786 décès (629 080 cas), et l’Océanie 140 décès (12 077 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

Progrès vers des vaccins

Aux États-Unis, le laboratoire Moderna entame le 27 juillet la phase finale de ses essais cliniques pour un vaccin.

Le groupe, qui bénéficie de 483 millions de dollars du gouvernement américain et figure parmi les tout premiers dans la course mondiale au vaccin, vient de rendre publics des résultats préliminaires prometteurs.

La Russie a annoncé avoir achevé de premiers essais cliniques d’un vaccin testé sur des humains (essentiellement des militaires russes) et qui doivent être finis d’ici à fin juillet.

Confinements et reconfinements

L’Inde s’apprête à reconfiner plus de 10 % de sa population avec le rétablissement pour deux semaines des restrictions pour les 125 millions d’habitants de l’État très pauvre de Bihar (nord-est).

À Hong Kong, les bars, salles de sport et salons de coiffure ont dû être à nouveau fermés et les rassemblements de plus de quatre personnes ont été interdits.

La ville de Lérida et plusieurs communes environnantes en Catalogne (nord-est de l’Espagne) ont également été reconfinées, après un bras de fer avec la justice.

Les mesures de reconfinement partiel dans la région de Lisbonne ont été ordonnées jusqu’à fin juillet.

Au Venezuela, les six millions d’habitants de Caracas et de l’État voisin de Miranda sont désormais confinés.

France : le chômage, « priorité absolue »

« La lutte contre le chômage et la préservation de l’emploi » seront « la priorité absolue des 18 prochains mois », a promis le nouveau premier ministre Jean Castex dans sa déclaration de politique générale.

L’exécutif s’attend à un taux de chômage supérieur à 10 % fin 2020 contre 8,1 % fin 2019.

États-Unis : toujours en progression

Les États-Unis, le pays le plus touché aussi bien en nombre de morts que de cas avec une forte progression en particulier dans le sud et l’ouest, devraient enregistrer 15 000 morts supplémentaires d’ici au 1er août, selon la moyenne de modèles de 23 groupes de recherche.

Le géant de la distribution Walmart a rendu le port du masque obligatoire dans tous ses magasins à partir de lundi, comme l’ont déjà fait d’autres chaînes américaines.

Prière des compagnies aériennes

Les compagnies aériennes demandent « à genoux » l’aide des passagers en acceptant des avoirs plutôt que solliciter des remboursements pour les vols annulés pendant la crise sanitaire, a déclaré le directeur général de l’Association internationale du transport aérien (IATA).

Iran : 140 médecins ou infirmiers morts

La pandémie en Iran a contaminé cinq mille médecins et infirmiers parmi lesquels 140 sont morts.

La maladie gagne nettement du terrain depuis près d’un mois en Iran, le pays de loin le plus touché au Proche et au Moyen-Orient.

Soldes dans un contexte inédit

En France, les soldes d’été, qui ont commencé mercredi pour se clore le 11 août, se déroulent dans un contexte bien particulier : frilosité des consommateurs, mesures sanitaires dans les magasins, enseignes du textile dans la tourmente et professionnels passablement déprimés.

Mickey, mais sans câlins

Disneyland Paris, la première destination touristique privée en Europe, a rouvert ses portes, avec une capacité d’accueil limitée, après quatre mois de fermeture.

Les « interactions rapprochées, incluant les câlins », avec les mascottes des personnages Disney restent toutefois provisoirement « indisponibles ».

À quelques dizaines de kilomètres du parc, le troisième étage de la Tour Eiffel, une autre destination touristique majeure, a également rouvert.