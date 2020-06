PHOTO BULENT KILIC, AGENCE FRANCE-PRESSE

La Turquie, qui compte 3,6 millions de réfugiés, venus principalement de Syrie, est le pays qui en regroupe le plus. Elle est suivie par la Colombie, qui accueille un important contingent de Vénézuéliens, et le Pakistan. Sur notre photo, des migrants attendent dans la zone tampon à la frontière de la Turquie et de la Grèce, en mars dernier.