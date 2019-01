 Les talibans revendiquent un attentat au camion piégé à Kaboul 

Consultez notre dossier complet sur les tumultes, conflits et guerres qui ont suivi le «Printemps arabe». »

Agence France-Presse

Kaboul

Les talibans ont revendiqué mardi l'explosion d'un camion piégé lundi soir à Kaboul ayant tué au moins quatre personnes et blessé plus de 100 autres, et ont promis de nouvelles attaques dans la capitale afghane.