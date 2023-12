Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours

ILLUSTRATION JUDITH LACHAPELLE, LA PRESSE Les promesses de l’aube hivernale

L’hiver, enfin !

Ben oui, ben oui, on vous entend vous plaindre. Il fait noir, il fait frette, la toune de Beyoncé est plus insupportable que jamais, bla bla bla… Mais attendez. Décembre qui s’amorce nous apporte un fabuleux cadeau : la lumière d’hiver. Un spectacle magnifique qui s’offre de l’aube au crépuscule, lorsque le ciel passe par toutes les teintes de bleu dans l’air craquant et que les silhouettes des arbres dénudés dansent à contre-jour. Bientôt, la lumière se reflétera sur la neige… Eh ! On dévale déjà les pentes de ski dans les Laurentides ! Vite, vite, il n’y a pas une minute à perdre à se lamenter. Après tout, l’hiver, c’est trop court.

Judith Lachapelle, La Presse

PHOTO JONATHAN WEINER, TIRÉE DU SITE WEB DU GROUPE NOFX Le groupe NOFX sera de passage à Montréal en août 2024.

Mon billet pour NOFX

Je sais que ça fait ado attardé. Je sais aussi qu’on devrait promouvoir la musique d’ici dans cette rubrique. Je suis également conscient que le batteur de NOFX bat le même rythme depuis 1983 et que mes hernies discales me disqualifient pour tout mosh pit un brin sérieux. Mais si je dois dire honnêtement ce qui m’a fait du bien cette semaine, c’est ce copain qui a répondu un improbable « go ! » à ma proposition d’aller voir les vieux punks californiens lors de leur tournée d’adieu l’été prochain. Fat Mike et sa bande jouent en boucle dans mes écouteurs depuis, avec leur énergie folle, leurs paroles jouissives et les souvenirs qu’ils font remonter.

Philippe Mercure, La Presse

PHOTO SESAME STREET, FOURNIE PAR THE NEW YORK TIMES Cookie Monster en pleine séance de dégustation de biscuits

La recette des biscuits de Cookie Monster

On dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. L’adage se confirme encore une fois grâce à l’enquête d’un journaliste du New York Times qui a retrouvé LA femme qui confectionne les biscuits de Cookie Monster, célèbre marionnette de l’émission pour enfants Sesame Street. C’est Lara MacLean qui, depuis presque 30 ans, cuisine chez elle les fameux biscuits qu’engouffre le sympathique monstre bleu. Ingrédients : mélange à crêpes, riz soufflé, céréales et café « instantané », le tout mélangé avec de l’eau. Pas très digestible, mais parfait pour l’effet « crounche crounche » à la télé…

Nathalie Collard, La Presse

PHOTO MAHMUD HAMS, AGENCE FRANCE-PRESSE Des Palestiniens ont profité de la trêve pour fuir le nord de Gaza, plus tôt cette semaine.

La trêve reconduite

Non, ce n’est pas une paix durable. Oui, il y a encore certains affrontements à Jérusalem et en Cisjordanie, et la crise humanitaire demeure tragique dans la bande de Gaza. Mais la trêve entre Israël et le Hamas, reconduite in extremis jeudi à minuit pour encore 24 heures, est une rare bonne nouvelle à émaner de la région. Depuis son entrée en vigueur le 24 novembre, la trêve a permis de libérer 70 otages israéliens et 210 prisonniers palestiniens, en plus d’accélérer l’entrée de l’aide humanitaire. Il ne reste qu’à espérer que cette baisse des tensions amène les acteurs clés du conflit à prendre du recul et à réfléchir à une sortie de crise à plus long terme.

Philippe Mercure, La Presse