Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Un cadeau du ciel nommé Bénou

PHOTO KEEGAN BARBER, FOURNIE PAR LA NASA, THE NEW YORK TIMES Prélevé par la sonde OSIRIS-REx en 2020, un échantillon de l’astéroïde Bénou a fait un incroyable voyage dans le système solaire avant de nous être livré comme un colis tombé du ciel.

Il est rare que je m’émeuve pour un bout de caillou de 250 grammes, mais il faut avouer que celui-là touche à l’extraordinaire. Dimanche, un morceau de l’astéroïde Bénou (on écrit aussi Bennu) a atterri dans le désert de l’Utah. Prélevé par la sonde OSIRIS-REx en 2020, l’échantillon a fait un incroyable voyage dans le système solaire avant de nous être livré comme un colis tombé du ciel. Autre raison de se réjouir : le Canada recevra un morceau de Bénou puisque c’est un altimètre canadien qui a effectué la cartographie 3D de l’astéroïde. On espère maintenant que cette matière extraterrestre vieille de 4,5 milliards d’années nous aidera à comprendre la formation de notre système solaire.

Philippe Mercure, La Presse

La Caisse s’occupe du bruit du REM

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Les mesures d’atténuation devraient réduire le niveau de bruit du REM de 5 à 10 décibels.

La Caisse de dépôt avait promis à l’été qu’elle allait s’occuper du bruit du REM. Elle a présenté lundi son plan (du meulage acoustique et des absorbeurs dynamiques sur les rails). Les mesures devraient réduire le niveau de bruit de 5 à 10 décibels. Ça revient à réduire le bruit « de 3 à 10 fois », selon CDPQ Infra. Bonne nouvelle : Action-Gardien, un regroupement d’organismes communautaires de Pointe-Saint-Charles, trouve les mesures « intéressantes » (mais aimerait davantage d’absorbeurs dynamiques à Pointe-Saint-Charles). On continuera de suivre ce dossier avec attention. Un REM qui a du succès, c’est un REM qui respecte ses voisins. Sans mauvais jeu de mots, le dossier semble être sur la bonne voie.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

Pour mieux dompter l’IA

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, à l’évènement ALL IN à Montréal, mercredi

On attend avec impatience la loi fédérale qui permettra de mieux encadrer les développements en intelligence artificielle (IA). Vite, il y a urgence ! Mais soyons réalistes, ce n’est pas pour demain. Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, le sait lui aussi. C’est pourquoi il a annoncé cette semaine un code de conduite volontaire, auquel peuvent souscrire les entreprises, dans le but « d’assurer aux Canadiens que l’IA qu’ils utilisent est sécuritaire ». Ça ne suffira pas, évidemment. Mais d’ici à la création d’un cadre juridique, cette initiative est la bienvenue. L’universitaire montréalais Yoshua Bengio, sommité mondiale en intelligence artificielle, a dit voir d’un bon œil ce code de conduite. C’est rassurant.

Alexandre Sirois, La Presse

Encore plus de stations BIXI

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE BIXI annonce l’arrivée en 2024 de « mégastations » qui accueilleront 400 vélos.

Scène montréalaise récurrente : un matin où on est pressé, on cherche un BIXI, mais ils sont tous partis. Ou alors on arrive un peu juste à un rendez-vous et toutes les stations sont pleines : pas moyen de retourner notre vélo. Pour son 15e anniversaire, BIXI s’offre (et à nous) un cadeau : des « mégastations » qui accueilleront 400 vélos, en place d’ici la fin 2024, nous promet-on. On le répète souvent, BIXI ne réussit plus à fournir à la demande. Un beau problème qui confirme que Montréal est bel et bien une ville de vélo.

Nathalie Collard, La Presse