Du nouveau à La Presse

Nos lecteurs ont joué un rôle majeur dans ce projet. Vers la fin de l'année dernière, nous vous avons rencontrés par petits groupes pour entendre vos idées. Je dois vous dire que ce fut un exercice exaltant. Le résultat de ce grand remue-méninges l'est encore plus : des sections modernes qui traitent de l'actualité en profondeur, sur des sujets variés qui vont vous passionner, dans une mise en page éclatée.

Au cours des derniers mois, nous avons demandé à nos journalistes des sections Arts, Pause, Maison, Gourmand, Voyage et Immobilier de repenser entièrement les contenus de leurs sections. Un travail de réflexion en profondeur qui s'est fait avec notre équipe de production, nos graphistes, mais aussi avec nos collègues des sciences de la donnée et du marketing de La Presse qui nous ont aidés à mieux comprendre les intérêts de nos lecteurs. Le tout a été encadré par notre directrice principale de l'information, Florence Turpault-Desroches, et par notre directeur artistique, Jacques-Olivier Bras, responsable avec son équipe du design des nouvelles sections.

Près de six ans après la création de La Presse+, nous continuons d'évoluer et de nous renouveler. Nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui deux nouvelles sections : Arts et être, et Inspiration.

Arts et être, sept jours sur sept

Vous êtes aujourd'hui plus connectés que jamais. Et inondés d'informations, de propositions de toutes sortes. Dans l'abondance de nouveautés que le milieu des arts propose, nous souhaitons vous offrir ce qu'il y a de mieux et mettre davantage notre expertise à votre service. Arts et être veut vous faire découvrir des oeuvres essentielles pour notre société, tout en apportant un éclairage différent sur les productions qui rythment l'actualité culturelle, mais également en décryptant des phénomènes de société qui touchent votre quotidien.

Vous trouverez dans Arts et être de grands reportages, des critiques, des textes d'opinion, des articles réagissant à la nouvelle et vous orientant dans vos choix de sorties et vos choix de vie. Notre mission : explorer les arts et la société autrement. À nos chroniqueurs réguliers se joindront des collaborateurs invités comme Ariane Moffatt, Manal Drissi, Philippe-Audrey Larrue St-Jacques et plusieurs autres.

Inspiration, notre grand magazine du samedi

Nos lecteurs étant toujours de plus en plus occupés, Inspiration devient notre grand magazine du week-end, qui regroupera chaque samedi les meilleurs sujets d'escapades et de voyages, de la gastronomie, d'immobilier et de la maison dans une même grande section à l'avant-garde axée sur les histoires et les points de vue.

Nous voulons y rendre l'extraordinaire accessible. Vous faire rêver, tout en vous présentant des exemples concrets pour enrichir votre quotidien. Vous y trouverez de grands dossiers, des idées alléchantes et originales, des trucs pratiques et concrets, des critiques et des suggestions de restaurants. S'ajouteront à nos journalistes de nouveaux chroniqueurs invités dont le chef David McMillan.

Un quatuor dans la section Actualités

Notre section Actualités n'est pas en reste. Je suis très heureux de vous annoncer l'arrivée dans nos écrans du dimanche d'un quatuor de chroniqueurs invités, lesquels ont reçu carte blanche pour traiter de l'actualité à leur manière, à tour de rôle, tous les dimanches.