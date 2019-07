Pierre Curzi a vieilli, mais si peu

« Vieillir, c'est une préoccupation que j'ai depuis seulement un an ou deux. Des fois je me dis : "J'ai vieilli." Je me dis, "Ah, oui, c'est vrai, j'ai cet âge-là." Mais la conscience de l'âge, je n'ai jamais eu ça avant mes 70 ans... »

Il rit, il parle de cette « forme de retraite » qui est la sienne maintenant que son mandat chez Paul Arcand est fini, la fin d'un cycle. Un de ses jobs les plus réguliers à vie, dit-il, que celui de commenter chaque matin à la radio. Le plus routinier, en tout cas, à la différence de président de l'Union des artistes, député ou comédien.

« J'ai aimé cette discipline, celle de me lever le matin, chaque matin. D'arriver en ondes préparé, d'avoir lu et réfléchi, de trouver les bons mots pour résumer, d'aller à l'essentiel. »

« Que je le veuille ou non, je vis une forme de retraite, même si comme comédien, je sais que je vais continuer à travailler un peu... »

Son énergie m'a impressionné, donc. J'avais beau arriver à la station tôt (vers 7 h 15), Pierre était toujours là avant moi, la tête dans ses notes, les yeux sur l'ordi, parti au petit matin de Mont-Saint-Hilaire où se trouvent ses terres. Je le regardais, admiratif : à cet âge-là, serais-je encore un peu dans l'action ?

Le voudrais-je ?

Surtout, le pourrais-je ?

- As-tu peur ?

- De quoi ?

- De la retraite, d'en faire moins ?

- Non. Une angoisse peut-être ? Celle de trouver du sens. Comment je vais trouver du sens, dans ma vie ? Ça m'a toujours interpellé, cette question, le sens. Ça, et... Et je vais avoir beaucoup de temps ! Ma blonde et moi, on a toujours fait les choses, disons, efficacement. Et là, on peut prendre le temps de vivre. Je suis devant une sorte de liberté face au temps. Notre temps va nous appartenir comme il ne nous a jamais appartenu...

Il dit ça souvent, « ma blonde », en parlant de Marie Tifo, la comédienne. C'est à la fois un état de fait et une sorte de décret subliminal. On n'en a jamais parlé, lui et moi, mais j'ai toujours senti qu'en disant « ma blonde », il disait aussi sa fierté : il est le chum de Marie Tifo...