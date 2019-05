Festival de Cannes: les foufounes électriques d'Abdellatif Kechiche

Le deuxième acte de cette trilogie librement inspirée du roman La blessure, la vraie de François Bégaudeau (Entre les murs) s'ouvre sur un gros plan serré sur les fesses d'une jeune femme et se termine par un autre plan serré sur les mêmes fesses. Entre les deux, le cinéaste varie les plans, s'intéressant aux fesses des unes et des autres, qui se dandinent dans une boîte de nuit.

Le cinéaste franco-tunisien reprend là où il nous avait laissés avec son sixième long métrage, Mektoub, my Love : canto uno, présenté en 2017 à la Mostra de Venise (et toujours inédit au Québec). En septembre 1994, de jeunes vacancières intègrent un groupe d'amis d'enfance, dont plusieurs ont des origines tunisiennes, dans la ville de Sète. Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils ont très envie de faire la fête.

« Je trouve votre question déplacée et imbécile. On est dans un festival de cinéma, on parle de cinéma », a rétorqué Abdellatif Kechiche à une question au sujet des accusations auxquelles il fait face, à l'occasion d'une conférence de presse particulièrement tendue. « Je ne suis pas au courant d'une quelconque enquête, j'ai la conscience tranquille au niveau des lois », a-t-il ajouté.

Je trouvais déjà Kechiche complaisant dans sa manière de filmer les courbes des jeunes femmes dans le premier film de la trilogie Mektoub, notamment pendant une scène qui m'avait paru interminable dans une boîte de nuit. Je n'avais rien vu ! La même scène se répète... mais pendant trois heures (sur les 3 heures 28) que dure le deuxième acte. Des filles qui font du « twerk » et du « pole dancing » en short et brassière sur de la musique boum-tchika-boum, de tous les angles possibles. Mektoub se traduit par « ce qui est écrit ». Mais comment traduit-on « mononcle qui se rince l'oeil » en arabe ?

Mektoub, my Love : canto uno commençait aussi par une scène de sexe torride mettant en vedette une actrice jusqu'alors inconnue, Ophélie Bau. Mektoub, my Love : intermezzo la filme de nouveau en tenue d'Ève et sous toutes ses coutures, cette fois pendant les multiples contorsions d'une scène de sexe oral plus crue - et moins simulée - que celle de La vie d'Adèle (rappelant la fellation de Chloë Sevigny sur Vincent Gallo dans Brown Bunny, qui avait aussi fait scandale à Cannes). Le partenaire de jeu d'Ophélie Bau, Roméo De Lacour, est aussi le compagnon de la comédienne à la ville. Ceci expliquant un peu cela.

J'oubliais presque... Il y a aussi une discussion sur ce qu'est un « beau cul » : plus bombé ou plus musclé ? Abdellatif Kechiche, on ne peut le nier, a de la suite dans les idées. Et, à n'en point douter, une obsession pour les silhouettes callipyges.

« J'ai voulu montrer ce qui me fait vibrer, des corps. [...] Quand on lève les yeux à Paris, on voit beaucoup de fesses, de statues. On les voit en contre-plongée et j'ai essayé de filmer de la même manière. Je me suis inspiré des couleurs de Picasso. »

- Abdellatif Kechiche, réalisateur de Mektoub, my Love : intermezzo

Le naturalisme a fait la force du cinéma Kechiche, et même du premier volet de la trilogie. Cette vérité qu'il arrive à saisir chez ses personnages est précieuse. Cette fois-ci, il verse dans l'excès et la caricature. Et il teste la patience et la bonne foi de son public. Je suis moi-même, depuis ses débuts, un inconditionnel du cinéaste de La graine et le mulet. Mais ce film, qui n'a pas encore de générique de fin et qui devait durer quatre heures, nous avait annoncé le Festival, est l'équivalent d'une provocation de Gaspar Noé filmée par les frères Dardenne.

Cet intermède est, à la décharge du cinéaste, une oeuvre sans concession. Une étude sur une jeunesse qui « se grouille le cul », littéralement. Kechiche filme un microcosme de la société française, à travers ces oiseaux de nuit, et s'intéresse aux dynamiques changeantes du plancher de danse, en « temps réel ». Les secrets qui se livrent au bar, alors que l'alcool a délié les langues. Les stratégies de séduction qui s'imposent, les alliances qui se devinent, les jalousies aussi. Ce n'est pas inintéressant. Mais un peu plus de dialogues - et moins de fesses ! - n'aurait pas nui au récit.

Il y a six ans, la Palme d'or à La vie d'Adèle avait aussi fait polémique à sa sortie en raison des conditions de tournage imposées aux actrices Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos (par ailleurs du dernier film de la compétition présenté hier, le troublant Sibyl de Justine Triet, qui met aussi en scène le Franco-Québécois Niels Schneider). J'avais dû interviewer les deux actrices, au moment de la controverse, sans qu'elles aient à croiser Abdellatif Kechiche, sur le même étage d'hôtel. Un trio à ne plus inviter au même cocktail dînatoire...

« Je ne veux plus répondre à la question de "comment je fais ?" », dit Kechiche, en regrettant la « nouvelle morale » dans nos sociétés. « J'ai vécu trop de choses malsaines par rapport à mon travail avec les acteurs, des rumeurs disant : "Il est méchant", etc. »

Mektoub, my Love : intermezzo, qui devrait connaître une suite plus conventionnelle, est le plus contemplatif des films d'Abdellatif Kechiche. Malheureusement, ce que le cinéaste contemple surtout, ce sont les fesses des jeunes femmes.

La Palme à Almodóvar ?

Neuf personnes décideront aujourd'hui du palmarès du 72e Festival de Cannes. Neuf personnes aux sensibilités différentes - dont huit cinéastes - sous la houlette d'un maître, Alejandro González Iñárritu. On peut tenter de présumer de ce qu'ils ont aimé, et de ce qu'ils ont moins aimé, mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Quiconque prétend le contraire fabule ou prend ses rêves pour des réalités.

Si j'avais toutefois à parier sur un choix consensuel, capable de rallier les troupes autour d'un candidat commun pour la Palme d'or, ce serait Douleur et gloire de Pedro Almodóvar. Je n'ai rencontré personne à Cannes qui n'avait pas aimé, au moins un peu, ce très beau film à forte teneur autobiographique. C'est une ode au cinéma comme les cinéphiles les aiment tant (une thématique récurrente de ce festival).