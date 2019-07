Bientôt de l'aluminium vert au Québec grâce à Apple

Dans la lutte globale contre les changements climatiques et la course à la réduction des gaz à effet de serre, on en est maintenant rendu à s'attaquer à l'empreinte des matériaux, un défi que les deux principaux producteurs d'aluminium nord-américains Alcoa et Rio Tinto Aluminium ont décidé de relever grâce à une technologie de rupture qu'ils ont entrepris de développer au Québec.

Or, le projet avance à bonne cadence. La semaine dernière, Elysis a ouvert son siège social au centre-ville de Montréal et inaugurera dans les prochains mois son centre de recherche et développement à Jonquière, dans le complexe de Rio Tinto.

Alcoa et Rio Tinto se sont engagés à investir 55 millions dans Elysis, alors que les gouvernements de Québec et d'Ottawa ont injecté chacun 60 millions dans l'entreprise, sous forme de prêts remboursables sur redevances, et la société Apple a aussi investi 13 millions dans le projet en raison de son engagement à rendre carboneutre sa chaîne d'approvisionnement.

Depuis trois ans maintenant, Vincent Christ coordonne les équipes de scientifiques et de chercheurs d'Alcoa à Pittsburgh et de Rio Tinto à Grenoble en vue du lancement d'Elysis. Au total, plus de 80 chercheurs participent à la mise au point de ce nouveau procédé d'électrolyse qui verra le jour à Jonquière.

« Depuis les débuts de l'aluminium, il y a 120 ans, on cherche à éliminer le carbone du processus d'électrolyse. C'est Alcoa qui a inventé le coeur du procédé et ce sont les chercheurs de Rio Tinto de Grenoble qui font la conception de la technologie industrielle », précise Vincent Christ, qui a quitté ses fonctions de chef des technologies et de recherche et développement de Rio Tinto Aluminium pour prendre la direction d'Elysis.

Une révolution provoquée

Il peut sembler étonnant que deux concurrents décident ainsi de mettre de côté leurs différends historiques (Alcoa avait tenté d'acheter Alcan avant que Rio Tinto ne mette la main sur l'entreprise montréalaise) pour partager des secrets industriels aussi précieux.

« C'est vraiment Apple qui a joué les entremetteurs et qui a eu des discussions avec les deux groupes. Apple a transformé toutes ses installations pour qu'elles consomment seulement des énergies renouvelables et elle veut maintenant que ses fournisseurs participent à cet effort d'écoresponsabilité », souligne Vincent Christ.

Au Québec, la fabrication d'une tonne d'aluminium produit deux tonnes de gaz à effet de serre, mais ici, les alumineries consomment de l'hydroélectricité.

Là où on utilise de l'électricité produite par des centrales au gaz, c'est cinq à six tonnes de CO 2 par tonne d'aluminium, et en Chine, où on utilise des centrales au charbon, ce sont de 15 à 16 tonnes de CO 2 qui sont émises par tonne d'aluminium.

Le remplacement des anodes au carbone par le nouveau procédé d'électrolyse avec anode inerte d'Elysis va s'étaler sur de nombreuses années.