La fin souhaitée des distorsions de marché

Jean-Philippe Décarie

La Presse La Presse La fin de l'imposition des tarifs sur l'acier et l'aluminium a été évidemment bien accueillie par les grands producteurs et exportateurs canadiens, mais ce sont les transformateurs de ces produits stratégiques, nos PME manufacturières, qui espèrent le plus que l'abolition des tarifs mette réellement fin aux distorsions de marché qui leur ont coûté cher au cours de la dernière année.

Il fallait bien un jour ou l'autre que Donald Trump lâche un peu de lest dans l'unique et obsessive politique commerciale qu'il pratique depuis son élection à la Maison-Blanche. Pour redorer le lustre de la grande nation américaine, le milliardaire et improbable président a décidé qu'il fallait imposer des tarifs douaniers sur tous les produits qui entrent aux États-Unis, qu'ils constituent ou non une menace pour les produits fabriqués par les entreprises américaines. Dans le cas des tarifs de 10 % sur les exportations canadiennes d'aluminium et de 25 % sur celles de nos aciéries, Trump a même pris comme prétexte que nos produits - et ceux du Mexique - représentaient une menace à la sécurité intérieure des États-Unis. Du grand n'importe quoi... Et le pire de cet outrage à l'encontre de ses principaux partenaires commerciaux, c'est que Trump a décrété l'imposition de ces tarifs injustifiables au moment même où les trois pays renégociaient un nouvel accord de libre-échange. Une semaine après avoir lancé une nouvelle offensive encore plus démesurée et dévastatrice que les précédentes contre les exportations chinoises, les conseillers économiques du président américain lui ont fait comprendre qu'il était temps de démontrer qu'il était capable d'autre chose que d'être seulement consumé par la mauvaise foi. Le résultat de cette démonstration d'ouverture, c'est que les tarifs sur nos exportations d'aluminium et d'acier vont être abolis et que les droits punitifs équivalents que le Canada a imposés sur les exportations des mêmes matériaux américains vont l'être aussi. On revient donc là où on était il y a tout juste moins d'un an, mais les choses ne reviendront pas à la normale pour autant puisque les effets disruptifs qu'ont induits les tarifs Trump dans le marché nord-américain vont perdurer pour un moment encore.

Agrandir La société Tremcar fabrique des semi-remorques-citernes. PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE