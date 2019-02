Sicario: Day of the Soldado: quand la fiction se mêle à la réalité... 

Telles sont les descriptions faites par le président des États-Unis au cours des dernières semaines pour justifier la construction d'un mur à la frontière sud de son pays et l'envoi de troupes militaires supplémentaires.

Il se pourrait pourtant que ces descriptions, vraiment très précises, aient été le fait... d'un film de fiction!

On retrouve en effet tous ces éléments dans Sicario: Day of the Soldado, un film de Stefano Sollima dont les têtes d'affiche sont Benicio Del Toro et Josh Brolin.

Le récit de cette suite de Sicario (excellent film dont Denis Villeneuve a signé la réalisation en 2015) montre en outre comment les cartels de la drogue au Mexique s'y prennent pour envoyer des terroristes au nord de leur frontière.

On savait le commandant en chef de la patrie de Tom Brady très téléphage, mais amateur de cinéma au point de s'en inspirer pour ses discours? Vraiment?