De père en flic 2 remporte le prix Guichet d'or

Le prix est remis au réalisateur et coscénariste du film, Émile Gaudreau, ainsi qu'aux coscénaristes Sébastien Ravary et Eric K. Boulianne.

De père en flic 2 retrouve les personnages du commandant Jacques Laroche et de son fils Marc, respectivement interprétés par Michel Côté et Louis-José Houde, qui doivent encore une fois infiltrer un camp de thérapie pour une enquête.

Le Guichet d'or est décerné depuis plus de dix ans au scénariste et au réalisateur canadien du long métrage ayant obtenu les meilleures recettes au guichet au cours de l'année précédente dans le marché francophone. Le prix est accompagné d'une bourse de 40 000 $, répartie entre la réalisation et la scénarisation.

Du côté anglophone, le prix Golden Box Office a été décerné aux coréalisateurs et coscénaristes du film Ballerina, Eric Warin et Eric Summer. Le film a généré des recettes de 3,6 millions au pays.

La directrice générale de Téléfilm Canada, Christa Dickenson, s'est dite fière de la performance en salle des deux lauréats de cette année.

Au fil des ans, le prix du Guichet d'or a été remis aux films Les 3 p'tits cochons (1 et 2), Cruising Bar 2, De père en flic 1, Piché: entre ciel et terre, Starbuck, Omertà, Louis Cyr: l'homme le plus fort du monde, Mommy et La guerre des tuques 3D.