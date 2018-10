Playmobil, le film au cinéma l'été prochain

Réalisé par Lino DiSalvo, qui a longtemps travaillé chez Disney - où il a notamment supervisé l'animation de La reine des neiges -, ce film d'animation raconte l'histoire de Marla, qui se lance à la recherche de son petit frère Charlie lorsque celui-ci disparaît dans l'univers des Playmobil.

Marla va alors connaître une série d'aventures, rencontrant une galerie de personnages qui vont l'aider à échapper aux dangers.

Fabriqué à Montréal, ce film à gros budget (75 millions de dollars) est produit par le studio français ON Animation, filiale de ON Kids & Family-basé à Paris et dirigé par Aton Soumache-, qui a produit notamment le long métrage à succès Le Petit prince.

C'est le premier film à faire vivre sur grand écran les personnages en plastique articulés à la coupe de cheveux si caractéristique, créés il y a près de 45 ans.

Autres jouets emblématiques, les célèbres briques multicolores Lego se sont lancées il y a quatre ans dans le cinéma, avec le film à succès La grande aventure Lego en 2014, avant Lego Batman, le film et Lego Ninjago, le film, tous deux sortis en 2017. La Grande aventure Lego 2 est attendu aux États-Unis le 8 février 2019.