Y aura-t-il des Québécois à Cannes ?

C’est le temps de l’année où le chroniqueur de cinéma polit sa boule de cristal et consulte les pronostiqueurs afin de savoir quels cinéastes seront sélectionnés par le Festival de Cannes. Parmi ceux-ci, y aura-t-il des Québécois ? À une semaine du dévoilement de la programmation de la sélection officielle du plus prestigieux des festivals de cinéma, on garde jalousement le secret des heureux élus, comme celui de la Caramilk.