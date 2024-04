(Montargis) Le monstre sacré du cinéma français Alain Delon, âgé de 88 ans et gravement malade, a été placé sous « curatelle renforcée » jeudi par un juge des contentieux de la protection, a-t-on appris de source proche du dossier.

Agence France-Presse

L’acteur français était placé sous le régime de la sauvegarde judiciaire depuis janvier avec la désignation d’un mandataire judiciaire « pour son suivi médical ». Cette mesure a été « convertie en curatelle renforcée » jeudi, selon cette source.

« Cela implique qu’il n’a plus une totale liberté de la gestion de ses biens et des décisions qu’il pourrait prendre et cela permet de gérer certains aspects médicaux qui le concernent », a-t-elle ajouté.

La curatelle renforcée prévoit notamment que le curateur procède à la gestion du compte bancaire de la personne protégée et règle ses dépenses, précise le site service-public.fr.

Depuis début janvier, les trois enfants de la vedette se mènent une guerre fratricide, par médias et justice interposés, jurant chacun vouloir protéger la légende du cinéma, à la santé déclinante depuis un AVC en 2019.

Ses fils, Anthony, 59 ans, et Alain-Fabien, 29 ans, estiment que l’acteur est manipulé par leur sœur, Anouchka, 33 ans, qui leur aurait caché son état de santé et souhaiterait le ramener en Suisse.

Dernier épisode en date : Anouchka Delon a intenté un procès à ses deux frères pour atteinte à la vie privée après la diffusion de l’enregistrement d’une conversation entre elle et son père. Le procès doit se tenir en avril 2025 à Paris.

Le film Plein soleil de René Clément (1960) avait révélé Alain Delon à l’international, comme Rocco et ses frères (1960), Le guépard (1963) de l’Italien Luchino Visconti ou La piscine de Jacques Deray (1969).