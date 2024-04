(Los Angeles) L’actrice américaine Barbara Rush, qui a partagé l’affiche avec Frank Sinatra, Paul Newman et d’autres grands noms du cinéma dans les années 1950 et 1960, et qui a ensuite connu une carrière florissante à la télévision, s’est éteinte dimanche à l’âge de 97 ans.

Bob Thomas Associated Press

La mort de Mme Rush a été annoncée sur Instagram par sa fille, la journaliste de Fox News Claudia Cowan, qui a écrit que sa mère était morte le jour de Pâques.

Barbara Rush a notamment joué aux côtés de Rock Hudson dans Capitaine Mystère, dans la nouvelle version de Le secret magnifique et dans le classique de science-fiction en 3D Le météore de la nuit, rôle pour lequel elle a reçu un Golden Globe de révélation de l’année.

Elle a aussi joué pour Nicholas Ray dans Derrière le miroir, dans Le bal des maudits avec Marlon Brando, Dean Martin et Montgomery Clift, et dans Ce monde à part avec Paul Newman.

Elle a joué dans deux films avec Sinatra : T’es plus dans la course papa et la parodie Les sept voleurs de Chicago, qui mettait également en vedette les autres membres du « Rat Pack », Dean Martin et Sammy Davis Jr.

Barbara Rush, qui avait fait quelques apparitions à la télévision pendant ses « années cinéma », se souvient avoir pleinement fait la transition vers le petit écran alors qu’elle approchait de l’âge mûr.

« Il y avait ce terrible désert du Sahara entre 40 et 60 ans, quand on passait d’ingénue à vieille dame, soulignait-elle en 1962. Soit on ne travaillait pas, soit on prétendait avoir 20 ans. »

Au lieu de cela, elle a endossé des rôles dans des téléséries très populaires comme Peyton Place, La force du destin, The New Dick Van Dyke Show et 7th Heaven.

« Je fais partie de ces gens qui performent dès qu’on ouvre la porte du frigo et que la lumière s’allume », plaisantait-elle dans une entrevue en 1997.