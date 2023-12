Le film Ru m’a touchée droit au cœur. Ce film inspiré du livre de Kim Thúy nous fait réaliser les énormes difficultés de parcours que doivent traverser les immigrants. À cet égard, le rôle de Tinh interprété avec brio par la jeune comédienne [Chloé Djandji] est très éloquent. Son personnage silencieux enrichi par un langage non verbal intense nous fait ressentir les chocs culturels et sociaux vécus par elle et sa famille. Ce film ébranle nos valeurs et préjugés envers les immigrants. Il m’apparaît indéniablement comme un éveilleur de conscience.