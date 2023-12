(Montréal) Le long métrage québécois Ru dépasse maintenant le cap du million de dollars au box-office.

La Presse Canadienne

L’atteinte de ce plateau est annoncée vendredi par l’entreprise de distribution cinématographique Immina Films et la compagnie de création de contenus Amalga.

Le film réalisé par Charles-Olivier Michaud et scénarisé par Jacques Davidts n’est pourtant à l’affiche que depuis moins de trois semaines ; il le demeure dans plus de 60 salles.

Le président d’Immina Films, Patrick Roy, signale que Ru est déjà le sixième film québécois à franchir la barre du million de dollars au box-office cette année. Il rappelle qu’il faut remonter à plus de 10 ans, en 2011, pour retrouver autant de films québécois aussi populaires.

Ru est une adaptation du livre de la romancière québécoise d’origine vietnamienne Kim Thúy. Il raconte la vie de la jeune Vietnamienne Tinh qui, après une dangereuse traversée en mer et un séjour dans un camp en Malaisie, est acceptée avec sa famille comme réfugiée au Canada et arrive à Granby où elle entreprend une nouvelle vie.

L’adaptation comporte des difficultés, dont l’apprentissage d’une nouvelle langue et l’intégration à un nouvel environnement. La jeune Tinh, hantée par les épreuves du voyage, doit puiser au plus profond d’elle-même la résilience nécessaire à sa survie et son bonheur.

La distribution du film comprend notamment les comédiens Chloé Djandji, Chatal Thúy, Karine Vanasse, Patrice Robitaille et Jean Bui.