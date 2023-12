Un peu moins de trois mois avant la sortie de Dune : Deuxième partie, prévue le 1er mars, une troisième bande-annonce du film de Denis Villeneuve a été dévoilée mardi midi.

Pendant 2 minutes 40, on y voit de nombreuses images d’action à couper le souffle et de l’ensemble de la distribution menée par Timothée Chalamet et Zendaya, qui incarnent respectivement Paul Atreides et Chani. Leur relation est au cœur de la bande-annonce, alors que cette dernière explique au héros aux visions prophétiques que tous sont égaux dans le peuple Fremen et qu’ils se battront pour défendre Arrakis des envahisseurs de la maison Harkonnen.

En plus des deux jeunes comédiens et des retours de Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård et Stephen McKinley Henderson, s’ajoutent les excellents Austin Butler – terrifiant en Feyd-Rautha –, Florence Pugh, Christopher Walken et Léa Seydoux.

Denis Villeneuve et Jon Spaights cosignent de nouveau le scénario, tiré du roman mythique de Frank Herbert. Le cinéaste québécois a récemment mentionné en entrevue que l’écriture d’un troisième film, inspiré du live Le Messie de Dune, est en cours et qu’il rêve de le réaliser. Il a indiqué que pour « sa santé mentale », il tournerait probablement un autre projet avant de terminer la trilogie.