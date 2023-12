Home Alone, 12 Years a Slave et Terminator 2 ont été inscrit au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis.

Au total, 25 nouveaux films ont été ajoutés au précieux registre visant à préserver le patrimoine cinématographique américain.

Parmi eux, on retrouve le film culte Home Alone et 12 Years a Slave, sacré meilleur film aux Oscars en 2014. Terminator 2, Lady and the Tramp, The Nightmare Before Christmas et Apollo 13 font également partie du lot.

Le National Film Registry compte près de 900 titres conservés. Les films sélectionnés doivent avoir plus de 10 ans et revêtir une importance culturelle, historique ou esthétique.